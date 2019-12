La chronique de Laurent Gerra du vendredi 06 décembre 2019

publié le 06/12/2019 à 09:58

La société aéroport de Paris a annoncé que dès juillet 2020, ses aérogares seront équipées de dispositifs de reconnaissance faciale. Un procédé futuriste que les frères Bogdanoff ont testé pour nous. "Je suis coincé dans le sas automatique de téléportation vers la douane", s'inquiète Grichka, dont le passage est bloqué par la nouvelle technologie. Il y aurait quelques petits problèmes avec la photo de son passeport biométrique ... "La caméra à reconnaissance faciale croit que nous lui mentons", conclut Igor.

La grève des cheminots se poursuit et continue de générer des perturbations. "Il est où le TGV pour les Pyrénées ?", s'énerve Jean Lassalle, en direct de la gare Montparnasse. "Je n'ai plus qu'à rentrer à pied, je me ferais une omelette sur la route avec les champignons de mes orteils", fini par annoncer le président du parti Résistons.

L'équipe de RTL a retrouvé un album inédit enregistré par nos plus grands artiste du passé et intitulé "Nos disparus chantent la grève". Retrouvez Fernandel et son tube Feignasse, inspiré de son classique Ignace et Bourvil avec la Tactique de Sud-Rail. L'inoubliable Joe Dassin nous gratifie également d'une nouvelle version de Aux Champs-Élysées : À la CGT, tout comme Charles Trenet et sa ritournelle indémodable : "Douce France/Grèves perlées dans tous les sens/ Du Nord jusqu'à la Provence/Marche à pied c'est bon pour le cœur". Sur "Nos disparus chantent la grève", retrouvez également un titre posthume de Johnny Hallyday : "Je la croise tous les matins/ 5h40/ Elle a pas son train, alors elle rentre".