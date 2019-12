La chronique de Laurent Gerra du jeudi 05 décembre 2019

publié le 05/12/2019 à 09:54

En ce jour de mobilisation sociale contre la réforme des retraites, Alain Juppé tient à adresser une message à "tous les planqués de la Société nationale des chemins de fer français, aux gaziers de GDF, aux électriciens d'EDF, aux employés des PTT, mais aussi aux salariés de chez Mammouth, de Manufrance ...". L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac est-il resté bloqué en 1995 ?

La grève à la RATP est très suivie, ce jeudi 5 décembre. Voilà qui devrait empêcher de nombreux Parisiens de se rendre sur leur lieu de travail. "En même temps, le propre d'une grève c'est de faire chier le monde, viser l'économie et mettre et la pression sur au gouvernement", nous explique l'ancien maire de la capitale, Bertrand Delanoë.

Christian Jacob, récemment élu à la tête des Républicains, ne semble pas profiter du climat de grogne sociale qui règne actuellement. "On va s'opposer à quoi ? À ce qu'on aurait rêvé de faire à la place de Macron ? Non mais s'il vous plaît. Et puis pour allez à la guerre faut une armée, pas une équipe de bras cassé", réagit le député le nouveau chef de la droite.

Toute la France est touchée par le fameux "jeudi noir", même les Deschiens. "Je suis pas un syndicaliste ou je sais pas. Même les coco ils me cassent les pieds", râle Bruno Lochet, dans ce 36 15 code "qui n'en veut" spécial grève. Des propos qui ne semblent pas convenir à François Morel, ce dernier est persuadé que son ami est un "agitateur, un manifestant, un révolutionnaire à moustache", comme "Philippe Martinez".