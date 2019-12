publié le 02/12/2019 à 09:58

La 25ème Conférence sur le climat s'ouvre aujourd'hui à Madrid. Pour José Bové, ce rassemblement n'a aucun intérêt : "Ça sert à rien. Ils vont fixer des mesures qui seront précisées dans la COP 26, en préambule de la COP 27, qui introduira la COP 28, qui précédera la COP 29... Et ainsi de suite jusqu'à la COP 3257", résume le militant.

Dans le cadre de l'émission Polémicon, Polémiconne, Jean-Michel Apathie reçoit comme d'habitude Jacqueline Delaray, présidente de l'association Osez le clitorisme et Pascal Praud. Le sujet du jour : la fin du défilé annuel de la marque de lingerie Victoria's Secret. "Les mâles blanc de plus de 50 ans, doivent-ils défiler en slip au nom de la parité ?", demande le journaliste. Un débat télévisuel qui s'annonce des plus constructifs.

Philippe Bouvard donne son point de vue avisé sur l'actualité dans son émission Allô, ici Bouvard. Cette semaine, un certain François appelle du Vatican, ce dernier est fatigué après son retour d'un voyage au Japon. "Il est bien naturel, à la fin d'un périple au Japon, d'être au bout du rouleau... De printemps", le rassure l’animateur, jamais à cours de bons mots.