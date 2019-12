La chronique de Laurent Gerra du mercredi 04 décembre 2019

publié le 04/12/2019 à 10:29

L’ensemble des syndicats appellent à la grève et aux manifestations le 5 décembre prochain. De grosses perturbations sont donc à prévoir, spécialement dans la capitale, où il sera très difficile de se déplacer. "Emmanuel, Emmanuel ! On me dit que je ne pourrais pas me rendre demain à mon cours d'aquagym, Paris sera bloqué par des manifestants. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?!", demande Brigitte Macron à son président de mari.

Valéry Giscard d'Estaing est venu pour nous expliquer les enjeux de la réforme des retraites. L'ancien président soutient sans retenue la "close du grand-père", "qui consiste à ne pas toucher à la retraite des personnes âgées et n'appliquer la réforme qu'aux nouveaux entrant sur le marché du travail. Et ça me fais quelques choses", nous explique VGE.

En cette période de l'avent, les salles de cinéma vont faire le plein. l'occasion de faire un point sur les sorties à venir avec un spécialiste : Eddy Mitchell. Ce dernier nous parle de la réédition en Bluray de "La rouquine des neiges", "The Frozen Rouquemoute, dans sa version originale", précise-t-il. L'histoire de ce long-métrage ressemble étrangement à celle de la Reine des neiges, à quelques exceptions près ...

Le succès de la dernière production de Disney a d’ailleurs inspiré Laurent Gerra. Ce dernier a imaginé ce qu'auraient fait nos grands cinéastes français s'ils avaient dû réaliser eux-même ce conte de Noël. Outre la version de Jean-Luc Godard, retrouver la version comédie musicale de Michel Legrand et Jacques Demy.