La chronique de Laurent Gerra du mardi 3 décembre 2019

publié le 03/12/2019 à 11:43

L'actualité politique de la semaine est marquée par l'affaire des assistants parlementaires du Modem, dans laquelle seraient impliqués des membres importants du parti de François Bayrou. "Je ne peux pas vous laisser dire cela sans réagir. Il faut laisser la justice faire son travail", explique François Bayrou, imité par Laurent Gerra.

"N'essayez pas de noyer le poisson. Ce qui intéresse les Français, c'est la réforme des retraites", prévient-il. François Bayrou explique que son parti soutient "modérément cette réforme, car elle va dans le bon sens".

Mais il assure, en même temps, que le Modem combat "modérément cette réforme qui ne va pas assez loin". Il demande aussi à ses militants "de se tenir sur leur balcon pour regarder passer le cortège (des manifestations). Ni dedans, ni dehors, mais bien au centre".

Comment aller au tennis avec la grève des transports ?

Jeudi 5 décembre, la CGT sera parmi les syndicats les plus fortement mobilisés contre la réforme des retraites. "Philippe Martinez, n'avez-vous pas un peu l'impression d'emmerder les usagers des transports ? Moi-même je ne pourrai pas aller faire mon tennis", demande Guillaume Durand imité par Laurent Gerra, au patron de la CGT. "Salauds de riches. Grève, grève, grève ! Tout est bloqué", répond Philippe Martinez, imité par Laurent Gerra, sur fond de musique du jeu Super Mario, dont il est le sosie.

Aux États-Unis, l'élection présidentielle de 2020 pourrait opposer Donald Trump au démocrate Joe Biden. Deux septuagénaires. Le duel ne respirerait donc pas la jeunesse. De quoi inspirer le doyen français de la politique, Jean-Marie Le Pen. "Je me dis que moi-même j'ai toutes mes chances pour entrer à la Maison-Blanche. Bien blanche d'ailleurs, la maison", déclare "le Menhir" imité par Laurent Gerra. Jean-Marie Le Pen aurait ainsi trouvé son hymne de campagne inspiré de Bruce Springsteen : "Borgne in the USA".