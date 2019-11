La chronique de Laurent Gerra du vendredi 15 novembre

et Jade

La crise sociale actuelle montre une cassure entre les grandes agglomérations et la France dite périphérique, "cette France de nos régions" que Jean-Pierre Pernaut "met à l'honneur" depuis des années dans son JT de 13 heures sur TF1. Comme ce joli petit village de La Fistinière "où les manifestations sont nombreuses".

Si les "gilets jaunes" fêtent leur premier anniversaire ce week-end, c'est aussi le moment de penser à Noël et aux illuminations des Champs-Élysées le 24 novembre. Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, se réjouit de cette période de grande joie qui arrive, d'autant plus qu'il n'aura pas à supporter cette année "le marché de Noël made in China de Marcel Campion".

Qui dit Noël, dit hiver et dit forcément froid et neige. Le journaliste scientifique Michel Chevalet en sait quelque chose. Comme Michel Houellebecq très sensible aux basses températures.

Noël, c'est aussi l'esprit de Noël, la magie de Noël pour les enfants et les grands enfants comme… Emmanuel Macron, materné par la première dame de France, bien éprouvé par cette crise sociale et le mouvement des "gilets jaunes", que Marine Le Pen parvient à tourner à son avantage.

S'il y a un président qui est au feu, il y a un ancien président qui se repose, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Très inspiré par la gronde du peuple, VGE a même écrit une chanson : "Je cherche de la thune pour payer mon gasoil, y'en a marre qu'on nous plume, on va finir à poil".