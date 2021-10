La chronique de Laurent Gerra du mardi 12 octobre

Dominique Strauss-Kahn est dans la tourmente depuis la révélation du scandale d'évasion fiscale des "Pandora Papers". Auprès de mademoiselle Jade, l'ancien directeur du FMI a tenté de se défendre mais a fait plusieurs lapsus pour le moins révélateurs : "Tout ça, c’est du bullshit. Au départ de ces condamnations, il y a un énorme Magot. Un énorme Ragot, pardon". "Le fait que l’affaire des Pandora Papers soit révélée trois jours avant la diffusion de Cash Investigation m’a mis la puce à l’oSeille. Pardon, à l’oReille", a indiqué DSK.

Philippe Martinez, le patron de la CGT, n’en démord pas : il s’oppose à la réforme de l’assurance chômage bien que celle-ci soit déjà en vigueur et où une partie des jours non travaillés au cours des 24 derniers mois sont comptabilisés. "À la CGT, nous autres aussi, on a fait des mathématiques en CM2 et on sait bien que 2 et 2, ça fait 5. Alors faut pas nous prendre pour des jambons ! On a fait nos calculs et une fois de plus, c’est les travailleurs et les travailleuses qui trinquent", déplore-t-il.

L'ancien maire de Lyon Gérard Collomb, aujourd'hui conseiller municipal, donne de ses nouvelles depuis la capitale des Gaules, sous un brouhaha assourdissant : "Je suis bloqué dans ma voiture par la transhumance. C’est une initiative écologique où il s’agit de créer des interactions entre les piétons et les moutons. Mais comme les moutons font entre 6 et 8 kilomètres par jour, forcément, ça n’avance pas".