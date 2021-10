La chronique de Laurent Gerra du vendredi 8 octobre

À l'heure où l'Église de France vacille après la publication du rapport Sauvé, une vaste enquête sur l’ampleur de la pédocriminalité en son sein, le pape François est revenu sur les derniers scandales en date : "Comment il s'appelle votre cardinal, celui qui a rien vu, rien entendu, Barbapapa ? Il m'énerve. Je me suis aussi coupé de l'archevêque Luigi Ventura, celui qui met des mains aux fesses. Je peux pas être partout comme mes petites souris", regrette le souverain pontife imité par Laurent Gerra.

Après le succès de son album Bruel chante Barbara, Patrick Bruel a décidé de sortir un nouvel album intitulé Bruel chante Barbarin, avec notamment L'homme en noir, qu'il entonne (par la voix de l'humoriste) au côté de mademoiselle Jade : "Un beau jour, ou est-ce une nuit ? Près d'un lac je m'étais endormi. Quand soudain, en levant son Marcel. En slip léopard. Surgit un homme en noir. Lentement, soutane déployée. Lentement, il la fit tournoyer. Près de moi, il posa son missel. Comme tombé du ciel, l'abbé vient me masser".

“Zut, flûte et crotte de bique”, Stéphane Bern s'est présenté énervé dans le studio de RTL. “Je subis la vindicte populaire pour ma proximité avec notre bon roi Emmanuel et notre belle reine Brigitte. Je serais dit-on le favori de la cour, c’est faux ! Mensonges et balivernes !", a assuré le présentateur imité par Laurent Gerra. L’animateur rappelle qu’il n’est pas rémunéré pour la mission patrimoine. “Bon c’est vrai que, parfois, pour me remercier, notre bon roi m’invite à dîner, mais peut-on considérer cela comme un salaire ?".