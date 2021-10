Le meilleur de Laurent Gerra avec Praud et Ardisson

L'humoriste Laurent Gerra a aussi pris le ton de Pascal Praud pour donner le sommaire des Auditeurs ont la parole à 13h sur RTL : "Nous parlerons d’Eric Zemmour, qui monte dans les sondages et joue le rôle du caillou dans la chaussure des candidats de droite… Mais quel caillou ?", lance l'animateur.

"Sera-t-il le caillou dans l’escarpin de Valérie Pécresse, le caillou dans le mocassin à glands de Xavier Bertrand, le caillou dans les rangers de Marine Le Pen, ou le caillou dans les Mephisto maxi-confort à semelle absorbante de François Asselineau ? Réagissez au 32-10."

Dans la voix de l'humoriste, Thierry Ardisson ramène à la vie Valéry Giscard d’Estaing. Ce dernier revient alors sur ces années passées : "Ma jeunesse, ma jeunesse… À votre âge, j’avais encore la gaule ! J’avais pas d’dentier et j’me teignais pas les cheveux ! Et moi, j’ai jamais pris de coke et j’peux vous dire qu’à l’Académie Française, au moment du goûter, ça emballait. Marguerite Yourcenar, Hélène Carrère d’Encausse, Simone Veil".