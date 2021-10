La chronique de Laurent Gerra du lundi 11 octobre

Le débat sur l’énergie est au cœur de la campagne électorale. Emmanuel Macron semble avoir choisi son camp puisqu’il devrait annoncer dans quelques jours la construction de minicentrales nucléaires. C'est depuis l'Élysée que le chef de l'État expérimente, auprès de sa femme Brigitte, ses recherches dans le domaine : "Je m’entraine à fabriquer une mini-centrale atomique… Parce que le nucléaire, c'est mon projet !!! [...] C’est vachement sûr, mon truc. C’est comme de la vapeur".

Anne Hidalgo sillonne la province depuis qu’elle est candidate à l’élection présidentielle mais n'a pas reçu un accueil chaleureux de la part de Papet et Ugolin, dans le sud de la France. "Papet ! Papet ! Tu sais ce que vient de me dire le Bossu ? L’Anne Hidalgo va venir nous visiter", dit Ugolin. "L’âne Hidalgo, tu as dit ? Et pourquoi que le Bossu, il a appelé son âne Hidalgo ? Ma foi, ça ne m’étonne pas de ce fada d’écolo. Vivement que le Zemmour soit élu président, que tous les gauchistes dans son genre, y soient obligés de donner des prénoms français à leurs ânes", réplique Papet.



Le rapport Sauvé, commandé par l’église catholique, révèle que 216.000 enfants ou adolescents ont été victimes d’abus sexuels en 70 ans. Sur la même période, il y aurait eu autour de 3.000 prêtres pédophiles. "J'ai honte, j'ai tellement honte. Je vais faire une prière pour les curés pédophiles", a affirmé le pape François, qui condamne leurs actes : " Je vais demander à Dieu qu’il les envoie tous en enfer".