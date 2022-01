La chronique de Laurent Gerra du lundi 24 janvier

Selon diverses enquêtes d’opinion, la situation sanitaire pèse sur le moral des Français et la côte de popularité de l’exécutif s’en ressent. "En responsabilité, en responsabilité, je vous l’affirme, ça ira mieux demain et comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient", nous dit Jean Castex, imité par Laurent Gerra. C’est pourquoi, c’est pourquoi, je suis venu ici-même, ce matin, annoncer à votre micro, d’autres assouplissements. Dans les bars, tabacs et les débits de boisson licence IV, où nos compatriotes passent beaucoup de temps, non seulement il sera de nouveau possible de boire debout à partir du 16, comme je l’ai déjà promis mais on pourra aussi parler debout, faire son tiercé debout, rouler sous la table debout et même faire pipi debout, à condition de bien viser la cuvette", dit-il.

Le couturier Thierry Mugler est mort à l’âge de 73 ans. Jack Lang, proche du créateur, a réagi sur RTL. "Disparition de Thierry Mugler et apparition d’Anne Hidalgo sur RTL, on peut le dire : la gauche est morte ce matin ! Après Thierry Mugler, c’est Anne Hidalgo qui va offrir une veste à la gauche en avril prochain ! Hi han, hi han ! Mais je ne suis pas venu vous voir pour vous parler de la dingo des bobos, je suis venu réclamer la démission de Blanquer. Cet homme est un veau ! Ce n’est pas Blanquer qu’il devrait s’appeler, c’est Blanquette. Ce ministre a autant de saveur qu’une blanquette de veau à la cantine d’M6 !", dit-il.