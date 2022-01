La chronique de Laurent Gerra du mardi 18 janvier

Alors qu'Anne Hidalgo a dévoilé son programme présidentiel, aucun réel impact n'a été constaté dans les sondages. Pour l'instant, la maire de Paris reste aux alentours de 4%. "Non mais c’est lamentable, c’est consternant... On a eu Jaurès, Blum, Mendès, Mitterrand et maintenant on a quoi ? Hidalgo ! Non mais au secours, sortez-moi d’là ! J’suis à deux doigts de regretter Hollande, c’est vous dire ! Non mais ces gens font du mal à ma gauche, c’est affligeant", réagit le plus grand acteur français de gauche, Pierre Arditi.

De son côté, Christian Estrosi a créé la polémique en proposant que les non-vaccinés soient confinés et privés d’assurance chômage. "Si monsieur Estrosi joue les gros bras, c’est uniquement pour qu’on parle de lui", réagit son éternel rival à Nice, Éric Ciotti. "Je propose pour ma part d’équiper la police de fusils à piqûres pour vacciner de force les non-vaccinés ! Et si ça ne suffit pas, je propose aussi de rouvrir le bagne de Cayenne ! Et si ça ne suffit pas, je propose de rétablir la guillotine, la pendaison, et le supplice de l’écartèlement en place publique", indique-t-il.

Bruno Lemaire a récemment augmenté le taux du livret A. Une bonne nouvelle pour les Français ? "C’est une vieille technique de manipulation ! Ils annoncent une bonne nouvelle pour détourner notre attention, et pendant ce temps là, Big Pharma détenait Novak Djokovic en otage en Australie parce qu’il refusait de se faire vacciner", explique Jean-Marie Bigard. Selon lui, les deux affaires sont liées : "Djokovic il est retenu en Australie. Et c’est quoi la première lettre du mot 'Australie' ? Un A, comme le Livret A !"