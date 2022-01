"Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Manfred Thierry Mugler survenu dimanche 23 janvier 2022", est-il également écrit dans un communiqué publié sur le compte Facebook officiel du créateur. "Que son âme repose en paix."



Selon Jean-Baptiste Rougeot, la mort de Thierry Mugler est survenue de façon inattendue. Le grand couturier avait encore des projets et devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine, a-t-il indiqué.

Né à Strasbourg en décembre 1948, Thierry Mugler était arrivé à Paris à 20 ans puis avait crée sa propre griffe "Café de Paris" en 1973, avant un an plus tard de fonder la société "Thierry Mugler". Ses silhouettes structurées et sophistiquées s'étaient rapidement imposées.

Metteur-en-scène dans l'âme, il avait organisé des présentations publiques spectaculaires de ses créations. Il s'était aussi lancé dans la création de parfums, son modèle "Angel" connaissant un très grand succès. Il était depuis septembre à l'affiche d'une exposition au Musée des arts décoratifs à Paris intitulée "Thierry Mugler, Couturissime", conçue par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM).