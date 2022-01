La chronique de Laurent Gerra du 20 janvier

Alors que le philosophe Gaspard Koenig a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle pour porter l’idée libérale dans la campagne, Alain Finkielkraut entend rétablir sa place de "philosophe le plus connu de France" :"Il veut me voler ma place. Il a fait le tour d’Europe à cheval, qu’à cela ne tienne ! Moi aussi, j’ai mon destrier et il s’appelle Caramel. À nous, les territoires perdus de la République !"

Il se passe de drôles de choses dans la ville de Pau : l’INSEE vient en effet de révéler que la ville dirigée par François Bayrou a perdu 648 habitants en un an, une chose qui ne déplait pas à ce dernier :"Pour une fois qu’il se passe quelque chose à Pau ! L’explication est toute bête : ma ville de Pau est devenue une ville modèle tellement attractive depuis que je la dirige que les OVNIS eux-mêmes viennent se poser pour l’admirer et certains kidnappent parfois des palois et des paloises. Ils sont exactement comme nous : ils ont des oreilles immenses et une grosse tête toute rouge".

C’est un événement toujours très attendu par les amateurs de voix stridentes : l’émission "The Voice Kids" sera prochainement de retour sur TF1. Ce jeudi, c'est Francis Cabrel qui a souhaité donner quelques conseils aux jeunes :"Aux petits hommes et aux petites femmes qui veulent entrer dans l’arène de lumière et devenir des troubadours comme moi qui chante pour les mendiants et les fous, il faudra leur dire de ne pas trop nous vriller les esgourdes. C’est tellement important. Car sinon, ils vont nous casser les coucourdes comme les Kids United".