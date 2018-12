publié le 21/12/2018 à 09:50

Nous sommes maintenant à 4 jours de Noël et de la traditionnelle trêve des confiseurs. Voyons comment se passe cette période si particulière pour nos personnalités préférées. "Je vois bien qu'aidée par la doxa hystérico-féministe, vous tentez de me faire tomber dans un piège destiné à me faire passer pour un machiste, ce que je ne suis pas. Je ne parlerais donc pas du Père Noël mais de la Mère Noël." lance à Mademoiselle Jade, le philosophe Alain Fiekielkraut.



"Je veux rassurer nos compatriotes, intervient François Bayrou. Pendant toute la période des fêtes, je continuerais à coacher le petit Emmanuel Macron et à administrer les affaires du pays, depuis ma bonne ville de Pau. Mais j'ai aussi le sens de la fête, c'est pourquoi j'organiserais moi-même le réveillon du Modem" poursuit le maire de Pau.

Cette semaine, mademoiselle Jade a demandé à de nombreuses personnalités, leur approche des fêtes de Noël. "Chez nous dans le Lot-et-Garonne on fête la Noël avec les poètes, les mendiants et les fous. C'est tellement, tellement pourtant ! On va à l'Intermarché de Miradou en marchant dans la gadoue avec nos bottes en caoutchouc. On achète du saindoux, des clous, du choux et de l'essuie-tout. En rentrant on est sur les genoux, et à la fin on fait un ragout. " explique Francis Cabrel.

"L'esprit de Noël !, lance Jean Lassalle. Puisque je ne peux pas le faire dans la mairie de mon village, j'ai décidé d'installer une crèche vivante dans le studio de RTL. Voilà mon âne Bourriquet et Tonio mon bœuf, c'est un taureau à qui on a coupé les joyeuses. Je vous ai apporté les roustons de Tonio, vous les ferez au petit-déjeuner, sautés avec beaucoup d'ail et beaucoup de beurre", raconte l'ancien candidat à la présidentielle.