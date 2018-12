publié le 20/12/2018 à 11:10

En cette période de fêtes, notre ami Philippe Bouvard a décidé d’offrir un numéro spécial de son émission dominicale : Allô Ici Bouvard. Pour cette émission de Noël, Philippe dialogue avec un invité prestigieux : le Président Valéry Giscard d’Estaing. "Allô Bouvard ? Je vous appelle parce que ça sent l’sapin: ils veulent nous sucrer tous nos avantages de retraités de l’Élysée : mes bureaux du Boulevard Saint-Germain, mon abonnement à Détective et à TéléPoche" lance l'ancien président.



"A star is born", interpelle Benoît Hamon. L'ancien candidat à la présidentielle ne parle pourtant ni du bébé du prince Harry et de Meghan Markle, ni de l’oursonne polaire née au zoo de Berlin qui attire toutes les caméras. "Je veux parler du nouveau leader de la gauche française qui caracole en tête de tous les sondages de popularité. C’est Bibi… C’est moi quoi. Voilà pourquoi j’ai décidé de me présenter aux élections européennes.", a déclaré l'ancien candidat du PS à Mademoiselle Jade.



Dominique Strauss-Khan a fait son retour sur la scène médiatique en lançant un "club de réflexion" pour penser l’avenir. "Le DSK obsédé sexuel, le maniaque du Sofitel, l’érotomane du F.M.Aïlle : c’est terminé. It’s finish. Over. Tout ça est derrière moi. Si je reviens dans la lumière, c’est uniquement pour parler : politrique. Pardon, ma langue a léché… a fourché. Mais laissez-moi vous biffler… vous briefer.", a maladroitement dit l'ancien patron du FMI.

Lambert Wilson a prêté samedi soir son élégante voix de récitant à un concert hommage à Bernstein. Trois autres suivront dont Pierre et le Loup de Prokoviev au mois de juin prochain.

"Call me Lambeurte ! Allonge toi ma petite Jade, ferme les yeux, je vais te raconter l’histoire de Pierre et le loup… I’ll tell you the story of Peter and the wolf… Ich erzhale histoireuh von Peter und das grosse loup… Ch’ti raconte l’histoire de Pierre-Mohamed et l’fennec nardine mouk !" raconte l'acteur.