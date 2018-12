Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Sébastien et Alain Souchon

publié le 22/12/2018 à 11:56

Nous avons demandé à quelques personnalités de nous confier leurs idées de cadeaux faits-maison. Alain Souchon a livré les siennes à mademoiselle Jade. "Sympa un petit cadeau. J'aime bien les petits cadeaux qu'on bricole soi-même avec ses petites mains dans sa petite cuisine, dans son garage.



Là pour mes fans, un disque avec Laurent Voulzy avec des petites chansons tristes. C'est bien une chanson triste, j'aime bien les chansons tristes qui donnent un peu le cafard. C'est sympa le cafard le matin de Noël, quand on a un peu vomi sa bûche au chocolat dans la neige. C'est sympa", a expliqué le chanteur.

C'est ensuite au tour de Patrick Sébastien d'en dire plus sur ses idées cadeau. "Oh put**n mais Jade, tu pourrais pas mieux tomber pour tes requêtes de Noël sur les cadeaux. Parce que les cadeaux c'est que de l'amour et moi je dis qu'en amour il faut qu'on se lâche. Il faut que ça bouuuuuuge ! Il faut qu'on se lâche, Il faut qu'on se lâche, Il faut qu'on se lâche", a martelé l'animateur, confondant cadeaux graveleux et vrais cadeaux.