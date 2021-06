La chronique de Laurent Gerra du lundi 21 juin 2021

Au lendemain du premier tour des élections régionales et départementales, Nicolas Sarkozy a tenu à féliciter son ancien ministre Xavier Bertrand. "Je l'ai toujours soutenu depuis qu'il est tout petit, il a toujours eu cette bonne tête d'honnête homme, on voit qu'il est honnête comme un assureur", a déclaré l'ex-chef d'État.

"On a gagné, on a gagné", s'exclame pour sa part François Bayrou. "Mon MoDem a gagné cette élection haut la main, peau de lapin", se réjouit le Haut-commissaire au plan. "Une grande majorité des électeurs n'ont voté ni à droite, ni à gauche, ils ont donc suivi nos consignes. Cela fait quasiment 68% des inscrits, c'est un score historique, ma meilleure performance depuis mon accession à la tête de mon MoDem", se félicite François Bayrou.



Et ce lundi 21 juin marque la fête de la musique. Laurent Delahousse raconte l'histoire de cette célébration, née en 1982, et parrainée par de nombreux professionnels tels que Renaud qui ont adapté leurs plus grands tubes pour l'occasion : "Dès que le bruit s'arrêtera, je me reposera, dès que les cons s'coucheront je me reposerons dans mon tin-tin-tin".