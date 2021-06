La chronique de Laurent Gerra du vendredi 18 juin

Ce dimanche 20 juin aura lieu la fête des pères. Bien que le rôle d'un père soit important, l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy a tenu a rappeler combien les grands-pères, eux aussi, tiennent une place importante dans nos cœurs, et plus particulièrement un grand-père, "un des derniers survivants du gaullisme, un homme complètement chauve, le visage ridé, croyant que la marseillaise sera chantée en anglais à l'Euro. Inutile de dire qu'il saura retenir une phrase du Général De Gaulle : la vieille est un naufrage."

Autre évènement, l'Euro 2021 bat son plein depuis le 11 juin dernier. Face à la menace terroriste, le service de sécurité palpe chaque individu à l'entrée des fans zones. Par solidarité, Dominique Strauss-Kahn a décidé de s'engager :"en tant que volontaire en palpations. C'est un devoir citoyen mais c'est aussi un moment de partage et de détente." L'ancien patron du FMI a tenu également à saluer ses amies "qui apprécient quand c'est moi qui leur souhaite la fête de pères, et notamment Sophia Nibard ou encore Cindy Airbags"

Également présent pour parler des fans zones de l'Euro 2021, Patrick Sébastien a annoncé le lancement de ses "Founes zones" où des parties de "founes-boules" seront organisées. Un sport qui allie le football et la pétanque ? "Ne soyons pas si naïfs, c'est simplement du football qui se joue à poil avec des équipes mixtes. Et pour que le spectacle soit encore plus fou, l'arbitre moldave pétomanne Yvan Proutov a été désigné pour diriger la rencontre. Il officiera lui aussi à poil, car son sifflet, on ne le voit jamais, mais on l'entend très souvent !"