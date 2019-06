Le meilleur de Laurent Gerra avec Valéry Giscard-d'Estaing et Jack Lang

publié le 30/06/2019 à 09:29

Si les températures ont entraîné le déclenchement de nombreuses alertes dans tout le pays, Valéry Giscard-d'Estaing, lui, en rigole : "Canicule, canicule... J't'en foutrai moi, d'la canicule ! Ils nous prennent pour qui avec leur plan canicule et leur carte de France toute en rouge ? J'en ai connu, moi des canicules, c'était aut' chose... Souvenez-vous, en 76, la grande canicule, les récoltes toutes cramées, des fissures dans les maisons, l'impôt sécheresse...".

Le gouvernement néo-zélandais a présenté – et c'est une première mondiale – un budget basé sur le bien-être de ses concitoyens. Ce qui a donné l'idée à certains d'envisager la nomination en France d'un ministre du Bonheur. Imaginons un casting composé de Michel Houellebecq, Jack Lang et Patrick Sébastien. Le premier candidat, Michel Houellebecq, propose de gouverner "par ordonnances" : "Effexor 50 mg le matin, Vallium 250 mg le midi, et Seroplex 500 mg le soir".

Jack Lang pense, lui, être "l'homme de la situation" pour redonner à ce pays "de l'audace Phileas !". Il propose la gratuité des transports, ainsi qu'un moyen de se déplacer plus festif : "Des chars de la Gay Pride aux couleurs de l'arc-en-ciel. Imaginez ces millions de travailleurs troquant leur costumes-cravates et leurs tailleurs austères pour des strings-panthère et des tee-shirt en latex conduits à leur bureau au son de la techno... Ce serait beau, Fernando !".

Enfin, Patrick Sébastien a déjà enfilé le costume du ministre du bonheur : "une perruque qui se soulève et qui fait des tours sur elle-même et un nez rouge que quand t'appuies dessus, ça fait faire pipi des yeux, c'est génial !".