Météo : un nouvel épisode caniculaire prévu pour la fin de semaine ?

publié le 04/07/2019 à 02:08

La France va-t-elle à nouveau suffoquer ? Fin juin, des températures records avaient été relevées, avec 45 degrés pour la première fois dépassés à Villevieille dans le Gard, l'un des quatre départements du pays placé en vigilance canicule rouge.

Mais le début du mois de juillet avait sonné la fin de cet épisode caniculaire, puisque les températures étaient redevenues supportables dans la majeure partie du pays. Ce mercredi 3 juillet, on a ainsi relevé 27 degrés à Paris et Rennes, 29 à Clermont-Ferrand et Strasbourg, 31 à Bordeaux et Toulouse, mais jusqu'à 34 à Perpignan et Marseille, et 35 degrés de maximale à Montpellier.

Des températures qui remontent dans le sud, et qui annoncent un pic de chaleur pour les jours à venir, annonce La Chaîne Météo. On attend par exemple 34 degrés jeudi 4 juillet à Bordeaux, Toulouse et Montélimar, et 33 de grés à Marseille, Montpellier et Clermont-Ferrand. Pour vendredi, ce sera encore plus chaud. Les seuils caniculaires seront ainsi atteints avec 37 degrés attendus localement dans le sud-ouest et le sud-est du pays.

Cependant, on ne peut pas parler de canicule puisque ces températures ne dureront pas pendant 3 jours et 3 nuits, la condition requise pour évoquer un épisode caniculaire. Dès dimanche prochain, un air plus frais arrivera par le Nord, provoquant des orages sur le centre du pays. Puis en début de semaine prochaine, le rafraîchissement des températures gagnera le sud du pays, faisant redescendre le thermomètre à des températures de saison.