Municipales à Bordeaux : des tensions en perspective pour Macron et Juppé ?

publié le 02/07/2019 à 15:03

À huit mois maintenant des élections municipales, La République En Marche continue d’égrainer le nom de ses candidats. 19 nouveaux visages ont été dévoilés, lundi 1er juillet, par la majorité. Et parmi eux, celui de Thomas Cazenave, choisi pour briguer la mairie de Bordeaux.

Avec un cas de figure inédit, puisque sur place, le MoDem soutient, lui, l'héritier d'Alain Juppé. Cette décision a été prise par Emmanuel Macron et par La République En Marche, contre l'avis d'Édouard Philippe, contre les proches d'Alain Juppé et contre le MoDem.

Bordeaux est le symbole des ambitions de la majorité pour les élections municipales. Son candidat, Thomas Cazenave, est un proche du chef de l'État. Énarque, inspecteur des finances, vif et charmeur, il promet d'apporter du renouveau dans la ville. C'est le candidat idéal face à l'hériter d'Alain Juppé, Nicolas Florian. Le maire sortant a pour lui les solides réseaux de la ville et le soutien du MoDem de François Bayrou, pourtant partenaire au niveau national avec La République En Marche.

Les cas délicats de Lyon, Marseille et Lille

Bordeaux symbolise aussi ce cas par cas qu'applique En Marche pour le choix de ses candidats. À Troie, sans surprise, il y aura une candidate face au sortant et opposant farouche au Président, François Baroin. Dans d'autres villes, ce sont les ralliements d'anciens socialistes ou d'anciens républicains qui sont récompensés par une investiture, comme à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, à Bourg-de-Péage dans la Drome ou à Épinal dans les Vosges.

À Clermont-Ferrand, ce sera un cadre de chez Michelin. La République En Marche a repoussé à plus tard, les calculs les plus embêtants, il faudra encore attendre pour connaître les candidats de Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Nice ou Nantes. Dans toutes ces villes, ce sera plus compliqué encore qu'à Bordeaux.