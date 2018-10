publié le 25/10/2018 à 10:50

Ce jeudi 25 octobre, Laurent Gerra a commencé par imiter Jean-Michel Apathie, qui interviewe Jean-Luc Mélenchon. Le président de la France Insoumise, nerveux comme à son habitude, ne va d'ailleurs pas hésiter à se moquer de l'accent du journaliste de France 5. "De toute façon, je te répondrai pas tant que tu causeras pas en bon français ! Et pis d’abord, me touche pas, ma personne est sacrée ! Même Sophia Chikirou, elle me touche pas ! ", s'exclame-t-il.



De plus en plus d’analystes évoquent la possibilité d’une nouvelle crise financière, alors même que les bourses mondiales semblent marquer le pas. Sur ce sujet, c'est Dominique Strauss-Kahn que Mademoiselle Jade reçoit. "Quand les bourses descendent, que les taux remontent, les écarts se creusent et cela crée des tensions beaucoup de tension", explique l'économiste, la voix lascive, imité par Laurent Gerra. "Il suffit alors de presque rien pour arriver à l’explosion finale. Dans les marchés, dans les banques mais aussi dans les rideaux, à la photocopieuse... Et après, c’est la débandade".

L'humoriste a ensuite imité Haroun Tazieff, qui fait part de sa "terrible prémonition", liée au réchauffement climatique. "La banquise va continuer à fondre, provoquant une hausse du niveau des océans et la disparition de pays entiers", commence-t-il. "Des millions de migrants trouveront refuge en France. Le pays basculera dans le racisme et la xénophobie". Et Haroun Tazieff va même jusqu'à prédire la politique : "Marion Maréchal sera élue à la présidentielle de 2027. Eric Zemmour sera nommé Premier ministre, et mettra en prison tous les gens qui ne portent pas un prénom français. Robert Ménard transformera l’institut du monde arabe en musée de la charcuterie..."

Enfin, Laurent Gerra a imité Philippe Bouvard qui commente l’actualité avec humour dans son émission "Allô, ici Bouvard". Et l'animateur fait part de sa brève de la semaine : "Suite aux inondations dans le sud de la France, Edouard Philippe a fait un aller-retour dans l’Aude. Je ne sais pas qui est cette Aude, mais c’est une sacrée délurée !"