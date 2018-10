VIDÉO - La chronique de Laurent Gerra du mercredi 24 octobre

publié le 24/10/2018 à 10:47

Alain Juppé publie aux éditions Plon le Dictionnaire amoureux de Bordeaux. Certains commentateurs soupçonnent l'ancien Premier ministre d’avoir sorti ce livre pour préparer sa candidature à la mairie de Bordeaux en 2020 et reprochent ainsi à l'édile de ne pas lâcher le pouvoir alors qu'il est âgé de 73 ans. "Salut cousine. Écoute pas les commentateurs, c’est des gros baltringues. L’âge c’est dans la tête. Et crois-moi, j’ai une patate de ouf", lance-t-il, imité par Laurent Gerra.



Autre personnalité à sortir un livre : Stéphane Bern. L'animateur de RTL publie Le Temps des rois. Un ouvrage pourtant jugé désuet, car trop anecdotique, par l'association des professeurs d'histoire et de géographie. "N’écoutez donc point ces professeurs à colliers de barbe et ces enseignantes en tailleur tergal. Car pour faire aimer l’histoire, il faut du vécu et même du cul tout court. C’est pourquoi je prépare un manuel d‘histoire pour adultes", répond le présentateur de l'émission Secret d'histoire.

Lambert Wilson est également imité par Laurent Gerra ce mercredi 24 octobre. Artiste polyglotte et fervent défenseur de la nature, il assurera désormais les commentaires de la prestigieuse série documentaire Trésors du ciel. "Good morning Are Ti heil ! Gutten tag achtung schnell ich bin ein berliner ! Ciao bambina come stai ? Xi nao tching beng ! Nadine bébèque ti firme ta goule et ti m’prépares oun kawa !", lance le célèbre acteur.