publié le 19/10/2018 à 10:54

La liste des dix questions les plus posées sur internet est tombée, avec en tête : "Comment faire un nœud de cravate ?". "Je crois que c'est de ma faute commente François Hollande, pendant 5 ans j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon nœud ne soit pas de travers. J'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée 24h sur 24, 7 jours sur 7. Résultat, tout est allé de travers, même le nœud", raconte l'ancien chef de l'État.



Jean Lassalle a proclamé l’indépendance de la Lassalie."C'est le peuple Catalan qui m'a donné l'idée, ils sont comme moi malgré le caractère de cochon. Voyez-vous, j'en ai assez d'être le dindon de la farce".



Patrick Bruel enrage de ne pas avoir été invité au Festival des Lumière à Lyon. "Ils sont devenus fous à Lyon, ils font un festival de cinoche et ils oublient de m'inviter. J'en suis une de lumière moi, je brille dans la nuit, je suis un phare", a déclaré le chanteur.



Cette année au festival, on ne verra pas non plus Fanny Ardant."J'adore l'idée du festival Lumière car je prend très bien la lumière. J'y suis allé en 2011, j'ai beaucoup mangé mais cette année je dois répéter. Quand on est une actrice sublime il faut savoir se mettre en danger, sinon on périclite, comme Catherine Deneuve", a confié l'actrice.



Hier a été célébrée la journée mondiale du lavage des mains. Une pratique que nous explique José Bové. "Nous autres les écolos, on n'a rien contre le lavage des mains. Une fois par an, ça fait pas de mal. Si vous délogez tous les animaux utiles qui crèchent sous les ongles, vous allez avoir des mains qui vont se salir 3 fois plus vite, bonjour l'hygiène", a dénoncé le député européen.