publié le 23/10/2018 à 10:42

La période est très agitée pour Emmanuel Macron. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, et meilleur ami de la Chine, estime que le président de la République a un problème de gouvernance. "Comme l'honorable client du "Palais de la nem", qui veut manger sa soupe avec des baguettes, Emmanuel Macron veut redresser le pays avec des bras cassés", analyse Jean-Pierre Raffarin.



Pendant ce temps, Patrick Sébastien commente la vie politique française. Dans son émission Doigt de réponse, l'animateur réagit à la nomination de Christophe Castaner à l'Intérieur. "Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Doigt de Réponse, l'émission qui fait un doigt au politiquement correct. Aujourd'hui on va essayer de répondre à une question qui inquiète les Français : Christophe Castaner fera-t-il un bon 'premier flic de France' ?"

Dans un ouvrage qui paraît cette semaine, Ségolène Royal justifie sa politique environnementale et multiplie les attaques contre celle d’Emmanuel Macron. Pour en parler nous recevons nos deux consultants nature et environnement : José Bové et le sosie officiel de Bourvil : Jean-Luc Bennahmias. "Non mais dîtes donc, la Ségolène, au lieu d’écrire des livres de confidences, elle ferait mieux de s’occuper de ses deux pôles parce que pendant qu’elle cause, la Planète, on dirait bien qu’elle a perdu le Nord, hein !", se moque Bennahmias. "Ouais bon c’est sûr qu’avec des analyses climatiques comme ça, moi je dis que les experts du GIEC, y peuvent pas lutter", réplique José Bové.