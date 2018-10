publié le 22/10/2018 à 09:53

Selon le dernier sondage du JDD, le président de la République serait distancé dans l’opinion. Une situation inédite qui n’est pas sans poser des problèmes à l’Élysée. Face aux critiques, notamment sur sa dernière interview télévisée où le chef de l'État a été moqué pour le cadrage et le mauvais éclairage, Emmanuel Macron se défend : "Nianianianiania… T’y comprends rien… Z’ai fait comme les youtubeurs de la start-up nation, c’est ça qui marche aujourd’hui : une vidéo toute pourrite dans sa chambre."





Après les perquisitions à son domicile et au siège de son parti qu’il a filmées et contre lesquelles il s’est violemment interposé, Jean-Luc Mélenchon a multiplié les attaques contre les journalistes. "Elle a le bras long la police politique", s'offusque le leader de La France insoumise. "Ma personne est sacrée et mon slip aussi !"



Selon plusieurs informations de presse, François Bayrou aurait joué un rôle important dans le remaniement ministériel. "Appelez-moi désormais : Grand Mamamouchi", déclare le chef de file du MoDem. "J’ai pris le lead de la start-up nation et disrupté le logiciel gouvernemental dans une approche bottom up du pouvoir optimisé pour une présidence win win avec les français. Tout cela en co working avec Jacqueline Gourault, ma star du MoDem."