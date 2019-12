Laurent Ruquier plaide le second degré après la polémique sur Miss France

publié le 05/12/2019 à 16:41

"Je me suis amusé à dire 'boycottons le concours' ! Juste une blague !" L'animateur Laurent Ruquier ne veut pas vraiment s'attaquer au célèbre concours de beauté Miss France. Le présentateur d'On n'est pas couché avait déclaré le 30 novembre 2019 : "La marche contre les violences faites aux femmes a réuni plus de 50.000 personnes et heureusement qu'il n'y avait pas que des femmes dans la manifestation. (...) Justement, puisqu'il faut arrêter de regarder des femmes comme des objets, cesser de les juger sur leur physique et systématiquement privilégier les plus jolies, je lance un appel : boycottons cette année l'élection de Miss France !"

Sylvie Tellier, la patronne du Comité Miss France, s'était emparée de cette citation pour défendre son concours en disant que Laurent Ruquier "se trompait de combat". Mais les réseaux sociaux et certaines personnalités du concours n'auraient pas saisi les véritables intentions de l'animateur selon lui.

Que je me suis amusé à dire « boycottons le concours « ! Juste une blague !!! M’avez vous vu lancer une pétition ? Appeler à un vrai boycott ?? Non!!! Détendez - vous un peu !!! Je reçois la Miss chaque année !!! Plus personne ne comprend le deuxième degré !!! — Laurent Ruquier (@ruquierofficiel) December 4, 2019

Ce dernier a écrit plusieurs tweets pour dissiper le malentendu. L'animateur expliquait faire du second degré. Son appel au boycott était, selon lui, bien plus une plaisanterie en lien avec la concurrence en prime-time le jour de la finale du concours qu'autre chose. En effet TF1 et France 2 s'opposeront le 14 décembre avec respectivement l'élection de Miss France 2020 et Les Grosses Têtes de l'année. "Quel monde bizarre, Twitter..., écrit Laurent Ruquier. Ce monde où tout le monde tweete, retweete ou répond depuis trois jours à quelque chose sans avoir vu ou même compris ce que j’ai dit ! Oui, bien sûr c’est parce que je suis face au concours que je me suis amusé à dire 'boycottons le concours' !"

"Juste une blague ! M’avez vous vu lancer une pétition ? Appeler à un vrai boycott ? Non ! Détendez-vous un peu ! Je reçois la Miss chaque année ! Plus personne ne comprend le deuxième degré !", regrette l'animateur. Et Laurent Ruquier de conclure : "Rien de sérieux ! Le concours Miss France ? Qu'il existe ou pas, vous n’imaginez pas comme je m’en fiche grave ! Lol". Sylvie Tellier ne semble pas encore prête à enterrer la hache de guerre puisqu'elle a répondu à l'animateur dans la foulée : "Blaguer sur le droit des femmes c’est toujours délicat..."