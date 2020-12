La chronique de Laurent Gerra du 8 décembre 2020

et Jade

Après les problèmes qu'a connus notre pays pour la distribution des masques puis l'organisation des tests, le gouvernement est décidé à réussir le plan vaccin. "Le lundi 4 janvier, nous commencerons le déploiement de notre plan dans les Ehpad, explique le ministre de la Santé, Olivier Véran. "La veille, un tirage des rois sera organisé et tous les pensionnaires qui auront eu la fève seront vaccinés en priorité. Pour les autres, nous procéderons par âge et ordre alphabétique. C'est Madame Arnould, 99 ans, qui sera vaccinée la première, puis Monsieur Boulard, 98 ans, et ainsi de suite."

Jean Castex, après avoir retrouvé ses lunettes et son nez, a analysé les derniers chiffres de l'épidémie. Il a donc décidé, "en responsabilité avec le Haut conseil de la Noël et des étrennes", "d'annuler le réveillon de Noël". Pour la Saint-Sylvestre, le gouvernement "a supprimé minuit". "Les Français sont appelés à se faire mimi sous le gui à 19h59". Le Premier ministre vous souhaite "un Joyeux Noël, et bonne année grand-mère dans la cuisine !"

Jean-Luc Mélenchon veut rétablir le service militaire obligatoire pour mettre de l'ordre. "Je suis sûr que t'as pas fait ton service", dit-il à mademoiselle Jade. "Et le Calvi, ça sent le planqué, allez corvée de patates pour tout le monde !" Quant à François Ruffin, qui ne comprend pas la stratégie du leader de La France Insoumise, il en prend pour son grade : "au garde-à-vous Ruffin, et va enfiler un uniforme ! Prends exemple sur Quatennens, avec sa coupe en brosse il ressemble au moins à quelque chose !"