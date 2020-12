La chronique de Laurent Gerra du 7 décembre 2020

et Jade

Emmanuel Macron prépare le plan vaccin depuis son palais de l'Élysée où l'ambiance est mouvementée. "Brizitte ! Brizitte ! Tu me casses les oreilles, j’arrive pas à me concentrer sur mon plan vaccin", fustige le président avant que son épouse ne le reprenne : "Au lieu de t’occuper de ces bêtises, tu ferais mieux de venir prendre ton cours d’accordéon. Regarde comme les Français ont aimé que le président Giscard d’Estaing tâte du piano à bretelles".

François Bayrou fut l’un des successeurs de Valéry Giscard d’Estaing à la tête de l’UDF. Il a tenu, auprès de mademoiselle Jade, à rendre hommage à l'ancien chef de l'État : "Aujourd’hui encore, je porte l’héritage de Valéry, au point que dans les milieux autorisés, on m’appelle François Valéry", fait savoir le maire de Pau avant que Valéry Giscard d'Estaing lui-même ne revienne d'entre les morts pour le critiquer : "Ce Baaaayrou et son maudit Modem a tué l’UDF, la chair de ma chair ! Ça me fait quelque chose".

La mort de Valéry Giscard d’Estaing a généré beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux comme sur les chaînes d’info. Le directeur de BFM, Marc-Olivier Fogiel explique les contours de cette journée : "Dès qu’on apprend la nouvelle; on fait une breaking news en live et ensuite on invite des guests pour faire la story de VGE avec le best-of de sa life, depuis son élection jusqu’à son célèbre 'Good bye'", explique-t-il à mademoiselle Jade.