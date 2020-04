La chronique de Laurent Gerra du 8 avril 2020

publié le 08/04/2020 à 09:36

Marine Le Pen, confinée, pense qu'on ne nous dit pas tout sur cette crise du coronavirus. Elle y voit aussi un complot politique : "Comme par hasard, le virus est apparu au moment où le Rassemblement national allait remporter les élections municipales." Pourtant, certains élus RN demandent l'annulation du premier tour. Réponse : "Ils m'emmerdent ! Ils feraient mieux de s'occuper des vrais problèmes… comme offrir un brushing au professeur Raoult."

Confinement toujours. La nature reprend ses droits et José Bové l'a constaté : "Le confinement a du bon et profite à un tas d'espèces animales. Comme par exemple la dinde, qui prolifère sur Instagram puisqu'elle se fait chier toute la journée." L'écologiste a aussi remarqué le retour des rapaces, qui vendent "sur Internet des masques super chers et qui ne marchent pas". "C'est tout un écosystème. Parce que le retour des rapaces a permis le retour des pigeons."

La crise du coronavirus impacte sérieusement notre société, où on observe différentes mutations. Les Français trouvent de nouvelles façons de s'occuper. Michel Houellebecq, lui, s'est découvert une nouvelle passion : "J'essaie de nouveaux médicaments. C'est sympa comme passe-temps. Où est-ce qu'on peut se procurer de la chloroquine ?"