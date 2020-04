La chronique de Laurent Gerra du 7 avril 2020

publié le 07/04/2020 à 09:45

Confiné comme tous les Français, Laurent Ruquier annonce qu'une nouvelle version à domicile des Enfants de la Télé, intitulé "Les Enfants qui font ch*er" va voir le jour. Les Grosses Têtes vont également avoir droit à leur remake avec "Les Grosses Têtes Coronés".

Confinement ou non, pour Jean Lassalle la chasse aux morilles c'est sacré. "Je ne suis pas égoïste, je n'ai juste pas envie de changer mes habitudes pour un bougre d'idiot de Chinois qui a bouffé du pangolin (...) Ce n'est pas de la nourriture le pangolin, on dirait un hérisson croisé avec une cou*lle".



Patrick Sébastien est venu témoigner de son soutien avec sa nouvelle chanson spéciale confinement. "Nous autres les saltimbanques et les troubadours, tout ce qu'on peut offrir dans ces moments difficiles, c'est du bonheur et de la détente" déclare t-il, avant d'entonner : "On va faire la fête dans les apparts dans les studettes. N'allez pas dans la rue, mettez vous un doigt dans le c*l".