La chronique de Laurent Gerra du 6 avril 2020

publié le 07/04/2020 à 11:16

Confiné comme tout le monde, Emmanuel Macron a passé le week-end à l'Élysée avec son épouse. Au palais présidentiel, l'usine tourne à plein régime. Brigitte Macron tricote toute la journée. "Je couds des masques bougre d'idiot, répond-t-elle à son mari qui lui demande si elle fait du canevas pour s'occuper. J'en ai déjà fait trois! Plus que quatre millions et la France est sauvée..."



"Te casse pas Brigitte, j'en ai acheté plein aux Chinois", rétorque le président. Soudain, le téléphone sonne. Patrick Bruel au bout du fil : "J'avais le corona, j'ai gagné la guerre, je suis le plus fort, dit-il. Maintenant je viens donner mon corps et mes anticorps.. Emmanuel doit dire aux Français que j'ai la solution : il faut que les confinés et les confinettes s'abonnent à mon compte Instagram!"

De son côté, Jean-Luc Mélenchon a aussi le remède miracle : "On va tous s'injecter de la chloroquine", préconise le leader de la France insoumise. "J'ai dit au blanc bec qu'il aille se confiner ailleurs et qu'il me laisse les clés de la baraqué", conclut-il.