La chronique de Laurent Gerra du 4 septembre 2020

publié le 04/09/2020 à 10:25

Vendredi 4 septembre, Michel Houellebecq était invité dans les studios de RTL. L'auteur a affirmé ne pas avoir aimé l'école primaire. "Pendant que mes camarades apprenaient l'alphabet, j'avais déjà tout lu de Nietzsche [...] Dans la cour, personne ne voulait échanger mes sandwichs au Xanax contre des Choco BN", a-t-il raconté.

François Bayrou n'a, lui non plus, pas gardé un souvenir impérissable de ses jeunes années. "Pourtant je ne me faisais pas remarquer en classe, en ne me mettant ni trop devant, ni trop derrière, mais bien au centre", a relaté le Haut-commissaire au plan, qui a également affirmé avoir été victime de harcèlement scolaire.

"À cause de mon bégaiement, l'institutrice m'avait pris en grippe. J'en porte encore les stigmates car chaque jour, elle me tirait les oreilles", a-t-il ajouté.

Quant à Jean-Luc Mélenchon, le président de La France Insoumise a réagi à une question sur la recomposition de la gauche autour de François Hollande. "Qu'est-ce que vous m'emmerdez encore avec le Venezuela ? [...] Et les chemises de Calvi, on en parle pas hein ? Combien qu'il en a, des chemises, vous le disez pas ça hein ?", s'est insurgé l'ex-ministre socialiste.