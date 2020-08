La chronique de Laurent Gerra du 31 août 2020

publié le 31/08/2020 à 10:58

Nicolas Sarkozy, imité par Laurent Gerra, est venu dans les studios de RTL pour rétablir la vérité autour de son nouveau livre, Le Temps des Tempêtes. "D'aucun dise que mon best-seller, c'est pas moi qui l'ai écrit, que j'aurais utilisé un... monsieur de couleur," confie-t-il, voulant dire un nègre littéraire. "Le Temps des Tempêtes, chef d'oeuvre de la littérature, c'est moi-même qui l'ai écrit pendant les vacances au Cap... Au Cap dans le Sud de la France. Au Cap homme de couleur". Jade rectifie en évoquant le Cap Nègre.

Nicolas Sarkozy, toujours imité par Laurent Gerra, répond "ouh la, vous allez finir par être excommuniée si vous continuez à utiliser ce mot-là. Vous avez remarqué d'ailleurs que depuis qu'on n'a plus le droit de dire le mot, on n'arrête pas de l'entendre... Mais je ne suis pas là pour dire du mal. Le plus important, c'est d'acheter Le Temps des Tempêtes. C'est un livre qui est tellement bien que moi-même je l'ai lu. Un livre qui fait du bien comme ceux du philosophe bienveillant qui a fait de la méditation.. Frédéric Lenoir".

De leur côté, les acteurs du secteur de la culture, sévèrement touchés par la crise sanitaire, ont été reçus par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot : "Bonjour bonjour !". Jade interroge la ministre sur les véritables mesures que la ministre souhaite mettre en place "ouh la la ces intermittents ! Toujours la main tendue. Ne vous inquiétez pas, les spectateurs en distanciation sociale vous lancerons quelques pièces de monnaie dans vos bonnets péruviens," s'exclame Roselyne Bachelot, imité par l'humoriste.