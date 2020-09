La chronique de Laurent Gerra du 3 septembre 2020

et Jade

publié le 03/09/2020 à 10:53

Invité exceptionnel de RTL ce jeudi 3 septembre, le Premier ministre Jean Castex est resté en studio auprès de mademoiselle Jade et avait certains points à ajouter : "J'espérais croiser Zapimax et Max Meynier et bien entendu livrer mes respects à Ménie Grégoire qui explique si bien la contraception par la méthode ogino".

Dans son nouvel épisode des Sinoks, "Bas les masques", Claude Piéplu explique qu'"en ces temps-là, l'épidémie de la Covid-19 refusait de s'éteindre". "En l'absence de vaccin, le Sinok Macron était bien démuni et délégua donc le problème au Sinok Castex qui délégua le problème aux préfets qui déléguèrent le problème aux maires qui imposèrent le port du masque en centre ville, d'autres dans les rues piétonnes, d'autres dans les rues paires mais pas impaires et d'autres dans les rues Aristide Briand mais pas avenue de la République", ironise-t-il sur la complexité de la situation.

Jean-Baptiste Guégan va sortir un nouvel album intitulé Restez le même. Un an après son premier disque qui a triomphé, ce sosie vocal veut se détacher de l'image de Johnny Hallyday, qu'il ne semble pourtant pas connaître. "Vous êtes sûre que ce n'est pas plutôt ce Johnny Holliday qui a copié sa voix sur moi ?" demande-t-il à mademoiselle Jade, après voir déclaré que "sa fin de carrière n'a pas été à la hauteur".