La chronique de Laurent Gerra du 31 mai 2019

publié le 31/05/2019 à 10:09

En pleine période de Roland-Garros, Jack Lang estime que "les snobinards parisiens n'en ont que pour le tournoi parisien de tennis". Cela agace l'ancien ministre de la Culture qui propose d'organiser "un grand tournoi de tennis à la vosgienne". Une discipline qui se pratique comme le tennis classique mais en réalité, "les joueurs se servent uniquement de raquettes à neige pour se déplacer". Il explique ensuite en détails toutes les spécificités du tennis à la vosgienne, ce qui a le don de faire rire mademoiselle Jade. Pas sûr néanmoins que cette idée parvienne à déloger son compère de tournoi, référence mondiale.



Une édition à laquelle n’assistera pas Patrick Bruel pour une raison bien particulière : "Vous avez vu les bombes sur les courts cette année ? Et je ne vous parle même pas des filles de l'Est et du Nord, des vrais avions de chasses. Des Ana Ivanovic, Maria Kirilenko ou encore Maria Démontemoi. 1 mètres 83, 59 kilos et des jambes qui lui montent jusqu'au haut des fesses. Je regarde 10 minutes, je suis obligé de demander des balles neuves".

Pierre Bénichou, en revanche, apparaît satisfait de la compétition, à tel point que ses propos sont peu compréhensibles pour ses interlocuteurs même si l'ancien journaliste affirme à Mademoiselle Jade qu'il "aimerait bien être à la place des balles".