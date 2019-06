Le meilleur de Laurent Gerra avec Jack Lang et Valéry Giscard d'Estaing

publié le 01/06/2019 à 08:30

Jack Lang a pris la défense d’Alain Delon à propos de la polémique qui a entouré la palme d’honneur qui lui a été remise la semaine dernière à Cannes, entretenue par une association américaine qui dénonce les soi-disant racisme, homophobie et misogynie de l'acteur. Interrogé par mademoiselle Jade, l'ancien ministre s'emporte : "Vous savez ce que je dis au politiquement correct ? Je lui dis flûte et crotte de bique. Qu’est-ce que c’est que ces nouveaux censeurs qui confondent l’homme et l’artiste".



Très remonté, Jack Lang estime être confronté au même problème : "Tous ces petits juges qui confondent en moi l’homme politique engagé le plus sincèrement à gauche et le mannequin bénévole pour Smalto. C'est honteux. Grâce à mon corps d’athlète, j’ai fait rayonner la France à l’international et on me cherche des noises, je crie au scandale".

Saviez-vous que Valéry Giscard d'Estaing était un passionné de tennis ? "Vous avez vu l'âge de Federer et de Nadal ? C'est des seniors et ils sont toujours au top du hit-parade, comme disent les jeunes. Alors ça me donne des idées", confie l'ancien président de la République : je crois que je vais m'inscrire au tournoi de la présidentielle 2022. Je vais bouffer le puceau de l'Élysée, ça me rappellera le gazon de Suzanne Lenglen, je l'ai bien connu, c'est un très joli gazon", conclut-il.