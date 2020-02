Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou

publié le 02/02/2020 à 10:20

Les intentions de vote pour la France Insoumise aux municipales tourne autour de 7%. C'est pour cela que François Ruffin a été aussi mordant au micro de RTL. "C'est pas vrai, j'ai mordu personne à part la galette des rois", répond le député de la Somme imité par Laurent Gerra, déçu de ne pas avoir eu la fève.

"Si j'avais eu la fève, je l'aurais donnée à Monsieur Mélenchon pour qu'il soit roi. Pourquoi il n'a pas été élu," interroge Laurent Gerra dans la peau de Ruffin, invité de RTL ce mercredi 29 janvier. Jean-Luc Mélenchon lui répond de se taire, "tu vois bien tu es crevé, t'as encore mis ton tee-shirt de soutien à Maduro par-dessus ta chemise," imite Laurent Gerra.

François Ruffin dit penser avoir le coronavirus. Ce à quoi le président de la France Insoumise répond : "Mais non, c'est le connardovirus que tu as attrapé ! Rends-toi utile et chante nous la chanson de la France Insoumise à Maduro," imite Laurent Gerra. "On oublie tout... Sous le soleil de Mexico... On devient fou... Au son des rythmes tropicaux..." chante François Ruffin toujours imité par l'humoriste.