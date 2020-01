Le meilleur de Laurent Gerra avec Hubert Reeves et Alain Souchon

publié le 26/01/2020 à 10:41

La France insoumise est actuellement en pleine campagne municipale. Les députés Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin sont les invités de RTL. Le parti envisage-t-il des alliances lors du scrutin ? "Je pourrais en faire avec du papier aluminium", estime François Ruffin. un peu ballonné ce matin à l'antenne. "Ça t'apprendra à manger des graines et à nous emmerder avec Greta Thunberg", lui répond un Jean-Luc Mélenchon maussade, imité lui aussi par Laurent Gerra.

Actualité scientifique du jour, Bételgeuse, l'une des étoiles les plus brillantes de la Voie lactée, voit sa luminosité chuter depuis quelques semaines. "Suffit de se mettre sur son balcon à se geler les roupettes 4 ou 5 heures d'affilée et on finit toujours par l'apercevoir qui brille dans le noir à des millions d'années lumière", estime l'astrophysicien Hubert Reeves.

Que l'humanité se rassure, si l'étoile brille moins, "ce n'est pas à cause d'une coupure d'électricité sauvage de la CGT", analyse le célèbre scientifique québécois, par la voix de l'imitateur.

Ségolène Royal, "ambassadrice de Pôle Emploi"

Côté culture, la liste des des nominations aux Victoires de la musique vient d'être dévoilée. Alain Souchon est nommé dans les catégories "Meilleur artiste masculin", "Meilleur album" et "Meilleure chanson originale". "Une émission que plus personne ne regarde et qui récompense des disques que plus personne n'écoute, c'est sympa", s'enthousiasme l'auteur de L'amour à la machine.

Après une semaine de polémique, Ségolène Royal vient finalement d'être licenciée de son poste d'ambassadrice. Pascal Praud réagit à cette actualité politique : "Après le pôle nord et le pôle sud, va-t-elle devenir ambassadrice de Pôle emploi ?"