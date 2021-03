La chronique de Laurent Gerra du 3 mars 2021

publié le 03/03/2021 à 09:59

Le président de la République a promis aux Youtubeurs McFly et Carlito que si leur vidéo sur les gestes barrières recueillait au moins 10 millions de vues, ils seraient invités à l’Élysée pour un concours d’anecdotes. Pari gagné pour nos deux jeunes amis dont le clip a déjà été vu plus de 13 millions de fois. On retrouve Brigitte Macron à l’Élysée, interpellée par un certain Mc Bataard.

"Eh M’dame, tu m’as pas r’connu, là ? T’es pas sur TikTok ou quoi ? J’suis Mc Bataard, le rappeur de la terreur de la cité de Craigny II. Et toi là, t’es qui d’abord, M’dame ?", lui demande-t-il. "J’suis viendu pour le défi du président comme quoi que si on fait des vues sur Youtube avec des gestes baaarrières, on peut v’nir tourner à l’Élysée. Et moi, j’ai un clip où j’leur en fait des gestes baaaarières à la Poliiice. Même que j’les jette moi-même les baaaarrières", ajoute le personnage de Laurent Gerra.

"Oui eh bien désolée, mais on a déjà donné avec McFly et Carlito. Au revoir jeune homme", répond la Première dame, imitée par l'humoriste. Elle est ensuite appelée par Carla Bruni. "C’est au sujet du concours de vues sur Youtube. On pourrait faire un duo toutes les deux comme McFly et Carlito. Et si on dépasse 10 millions de vues, on amnistie mio marito."

Dans l'actualité également, Mc Donald et Burger King viennent d’ouvrir simultanément plusieurs restaurants dans l’Aveyron, créant l’hostilité de nombreux habitants. José Bové est agacé. "Un peu que ça m’agace ! Ça fait 20 ans que l’Aveyron est préservé contre la malbouffe, et d’un seul coup on est envahi par les burgers. C’est pire que la Covid cette saloperie", estime l'écologiste, qui livre sa recette du burger aveyronnais. "Déjà tu achètes un steak haché de bœuf de l’Aubrac chez le boucher, et tu le fais revenir sur le moteur encore chaud du tracteur. Sel, poivre, au pire si t’as pas de sel, tu peux le saupoudrer avec des croutes de pieds, ça donne un petit goût de parmesan pas dégueulasse. [...] C’est justement un cuisinier aveyronnais qui m’a donné la recette, un petit gars né à Rodez : Cyril Lignac, qu’il s’appelle !"

Une proposition de loi visant à interdire l’écriture inclusive dans les documents administratifs est actuellement débattue à l’Assemblée nationale. C’est le sujet du nouveau numéro de Doigt de réponse, l’émission de débat de Patrick Sébastien. Avec en invité, Alain Finkielkraut. "Une langue qui se doit donc d’être commune à tous, ce qui n’est pas le cas de l’écriture inclusive, qui n’est commune qu’à une minorité d’hystéro-gauchistes dégénérées", assure le philosophe, imité par Laurent Gerra, avant de traiter de "pauvre conne" son adversaire.