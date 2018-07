publié le 29/06/2018 à 09:58

José Bové, imité par Laurent Gerra, a fait une petite hale dans les locaux de RTL, vendredi 29 juin. "Tenez je vous ai apporté de la briquette de chèvre. C'est bien du fromage cette fois", lance-t-il à Mademoiselle Jade. "Ah oui je confirme, ça se sent !", confie celle-ci. "Posez-le là, je le prendrai tout à l'heure", lui dit -elle. "Ah non, non ! Si je le laisse là il va s'en aller tout seul", avertit le pourfendeur de la malbouffe.



Va-t-il faire les soldes d'été ? "On va être obligé de se saper un peu plus classe : fini les chemises réversibles et les vestes en peau de mouton !", concède José Bové. Il est vrai que les soldes sont l'occasion de changer sa garde-robe. "Vous ne croyez pas si bien dire : cette année, j'ai commencé à regarder les boutiques pour profiter des soldes, mais je suis effaré par les prix", fait-il remarquer.

"Chercher un falzar en synthétique pour l'été, mais il faut compter 2 euros. Le Marcel, c'est dans les 90 centimes", tonne José Bové. Il poursuit : "La brosse à dents d'occas', c'est carrément de la folie : c'est 20 centimes, et elle n'est même pas en crin de sanglier comme celle que j'ai à la ferme".