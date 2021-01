La chronique de Laurent Gerra du 27 janvier 2021

publié le 27/01/2021 à 09:55

La pénurie de vaccins donne du grain à moudre à l’opposition, et notamment aux Républicains. Jade en a parlé avec leur président Christian Jacob, qui est passé au micro de RTL : "Ah bah voilà ! Après la pénurie de masques, la pénurie de lits de réanimation et la pénurie de tests, ils nous sortent la pénurie de vaccins ! Et quand on aura enfin les doses, y aura quoi ? Une pénurie d’aiguilles ? Une pénurie de pansements ?"

Décidément, la communication autour de la pandémie de Covid-19 semble poser des problèmes à l’exécutif. Une situation qui inspire Jacques Chirac en cette période troublée : "Au sujète de l’épidémie qui frappe nos pépés et nos mémés, j’ai demandéze au ministre de la Santé, le docteur Mattéi, un plan de prévention. Il a aussitôt changé de polo et a interrompu ses vacances. C’est pourquoize, dès qu’ils seront vaccinés, tous les pensionnaires des EHPAD pourront refaire du ski comme avant."

Il poursuit : "N’écoutez donc pas les élucubrations abracadabrantesques de ceux qui vous disent que nos vaccins sont aussi fictifs que les emplois à la mairie de Paris. D’ailleurs, les premiers vaccinés ont été les plus fragiles. Je veux parler des électeurs de Jean Tibéri au Père Lachaise."