La chronique de Laurent Gerra du 26 janvier 2021

publié le 26/01/2021 à 09:58

Depuis quelques jours, Brigitte Macron est très présente dans les médias pour promouvoir la campagne 2021 des pièces jaunes qu’elle préside et qui est parrainée par Didier Deschamps. Selon la Première dame, "à cause de cette surexposition médiatique, les journalistes ont découvert que ze zozotais. Ça m’apprendra à trop parler". Ce n'est pas un problème pour le sélectionneur des Bleus qui affirme que "le cheveu sur la langue ne

dérange pas le collectif, à partir de là, tout est possible".

Le professeur Didier Raoult, le sosie officiel de Patrick Sébastien en région PACA, a avoué la semaine dernière que l’hydroxychloroquine ne permettait pas de réduire la mortalité de la Covid-19 mais a tenu à faire savoir qu'il avait trouvé un remède contre la constipation. "Si vous êtes constipé, regardez une conférence de presse de Jean Castex. Dans 100% des cas, ça va vous faire bien chier, peuchère", a affirmé le médecin.

Le Parquet National Financier vient d’ouvrir une nouvelle enquête visant Nicolas Sarkozy pour trafic d’influence auprès d’un groupe d’assurance russe. L'ancien chef de l'État peine à se souvenir de cette affaire : "Attendez, attendez, j’ai mon classeur avec la liste des

affaires judiciaires que je suis impliqué dedans, faut pas que j’me mélange, hein. Voyons les affaires que j’suis poursuivi dedans à la lettre R. Rappel de cotisations, Refus de priorité à droite, Renvoi d’ascenseur, Raccourcissement des moustaches à Edwy Plénel. Ah, voilà : Russie".