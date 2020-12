La chronique de Laurent Gerra du 25 décembre 2020

publié le 25/12/2020 à 09:37

Pour ce 25 décembre 2020, Laurent Gerra imite Jack Lang déguisé en Père Noël vosgien. Une tenue pour éviter les Parisiens et les Parisiennes : "Si jamais ils apprenaient que je suis à Paris, leur débit sera terrible et je serai probablement chassé de la bourgade après avoir été préalablement enduit dans du münster fondu et roulé dans des croûtons".

"Je m'apprête à faire ma tournée de distribution des cadeaux, mais elle va être rendue très difficile en raison de l'épaisseur du manteau neigeux", poursuit le Père Noël Jack Lang imité par Laurent Gerra.

"Je vais sortir ma paire du ski. Je veux parler de mes chiens de traîneaux", précise le Père Noël pour se déplacer, en expliquant qu'il s'agit de deux husky pour "traîner son traîneau de Noël". Il démarrera sa tournée par la taverne du Vieux Bot, "avec une hotte bourrée de cadeaux".