La chronique de Laurent Gerra du 23 décembre 2020

publié le 23/12/2020 à 09:40

En cette veille du 24 décembre, la France se prépare à un réveillon de Noël qui sera très encadré cette année avec de nombreuses mesures restrictives prises par le gouvernement. Comment vont réagir les Français ? Nos deux Français types, messieurs Chevallier et Laspalès, prennent la température.

Alors que le premier déplore qu'"Avec Jean Castex qui nous interdit d’être à plus de 6, c’est pas simple pour le plan de table", le second a pris la nouvelle différemment. "Moi, ce que je voulais, c’est que le Premier ministre nous interdise d’être à plus de deux ! Comme ça j’aurais pas eu à subir ma belle-mère… Parce que ma belle-mère, elle est pénible !"

Pas d'enfants non plus pour la famille Laspalès cette année : "En ce moment, je n’ai plus d’enfants. Je les loue à des célibataires qui veulent justifier d’un déplacement en famille, comme ça moi, ça me débarrasse et ça me rapporte un peu d’argent. Une fois de plus, je dis : merci Jean Castex !"

Régis Laspalès rêve même que les mesures de restrictions iront plus loin d'ici le réveillon : "J’espère que d’ici là, Jean Castex aura rendu obligatoire la distanciation sociale d’un kilomètre avec les bonnes femmes parce que les bonnes femmes, elles sont pénibles !"