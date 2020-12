La chronique de Laurent Gerra du 22 décembre 2020

publié le 22/12/2020 à 09:25

Jean-Luc Mélenchon a émis des doutes sur les vaccins. Selon le leader de la France Insoumise, un vaccin fabriqué à moins 60 degrés comporte des risques. "Je l’ai dit et je le redis : j’y connais rien en vaccin mais j’ai deux, trois notions sur les surgelés" souligne-t-il en déplorant que "l’autre jour, Quatennens, mon rouquemoute, m’a fait chauffé un hachis parmentier Findus. Après l’avoir bouffé, j’ai gonflé et j’ai eu des plaques rouges partout".

Emmanuel Macron veut faire un référendum visant à inscrire la défense des ressources naturelles dans la Constitution. Pour mieux comprendre ce qu'est un référendum, Maurice Chevalet explique que "le but est de poser à la population une question à laquelle elle doit répondre par oui ou par non" mais que, dans ce cas précis, il ne sert à rien car "on va décimer 250 hectares de forêts pour fabriquer 70 millions de bulletins 'non' et 70 millions de bulletins 'oui'".

La France a fermé sa frontière avec la Grande- Bretagne, où sévit actuellement une forme mutante de la Covid19 qui est particulièrement agressive. Une action qui ne plaît guère à Marine Le Pen qui a décidé de porter plainte pour plagiat. "Fermer les frontières, c’est une idée du Rassemblement National. Si je laisse faire Emmanuel Macron, dans une semaine, il se promène avec un bandeau de pirate sur l’œil gauche en appelant Jeanne d’Arc au secours" affirme la présidente du Rassemblement National.