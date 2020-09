Le meilleur de Laurent Gerra avec Franck Ribéry et Gérard Depardieu

publié le 20/09/2020 à 09:56

Alors que le nombre de footballeurs touchés par le coronavirus augmente de jour en jour, le footballeur français Franck Ribéry est passé dans les studios de RTL. Celui qui s'éclate avec son club, Florence, en Italie dit faire attention au virus : "Je me précautionne, je fais les gestes bavières. C'est pour pas baver, parce que le virus, il passe par la bave".

Jade a également reçu Gérard Depardieu, visiblement énervé contre la maire de Paris : "J'en peux plus de la France ! C'est pas un pays enchanté, c'est un pays en chantier. À cause, de la maire Hidalgo, la dingo des bobos, j'ai failli rater mon train. Paris c'est plus une ville, c'est un champ de bataille. J'arrive à Rennes et dès la sortie de la gare, je tombe sur quoi : encore des travaux ! Non mais c'est quoi ce pays, il y a eu des bombardements ou quoi ?".

Depardieu revient aussi sur son expérience du TGV : "À peine installé dans le train, il y a un type qui parle au micro et qui se présente comme notre chef de bord. Chef de bord mon cul ! Tu me poinçonnes mon billet et t'arrêtes de te prendre pour un pilote de la NASA !"