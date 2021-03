La chronique de Laurent Gerra du 23 mars 2021

et Jade

publié le 23/03/2021 à 09:31

Jean Lassalle a annoncé la semaine dernière sa candidature officielle à l’élection présidentielle de 2022. Dans un communiqué envoyé à l’AFP, il a déclaré vouloir "incarner la joie" dans cette campagne. "Mes chers compatriotes de France et d’Outre-Mer, bonjour. Je ne vais pas faire des meetings, je vais faire des méchouis. Un bon méchoui, du vin qui coule à flot et un bal populaire avec Dédé et son orchestre qui joue la digue du cul à l’accordéon, il n’y a rien de mieux pour remettre du baume au cœur des Français", dit-il.

Joe Biden a dû renvoyer ses deux chiens de la maison blanche après que l’un d’eux a mordu un agent de sécurité. Pour en parler, nous recevons un des plus influents membres de l’administration de Washington, John Rambo. "Putain ! Je suis trop dégoûté… Ces deux clébards, c’était notre seule source d’amusement depuis que Sleepy Joe, il a installé sa baignoire à porte à la maison blanche. On se marrait bien avec eux… presque autant qu’avec Donald quand il écrivait ses tweets", lance-t-il.

Le Vatican réaffirme son opposition à la bénédiction des couples homosexuels. Pourtant il y a 5 mois, le souverain pontife avait signifié qu’il leur reconnaissait le droit de vivre ensemble et même de fonder une famille.