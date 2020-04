La chronique de Laurent Gerra du 22 avril 2020

publié le 22/04/2020 à 09:35

Faut-il vraiment craindre une crise économique majeure ? Pour répondre à cette question, notre spécialiste en économie François Lenglet pense "qu'il va falloir remettre en cause notre modèle économique et les Français vont devoir faire des choix entre ce qui est utile et ce qui est superflu". Par exemple, "est-il bien utile d'avoir des cheveux ? Quand on sait ce que ça coûte en shampoing et en coiffeur. C'est une question qu'il va falloir se poser", explique notre expert.

Francis Cabrel a avoué sur RTL être accro à la nourriture japonaise et c'est, dit-il, ce qui lui manque le plus en cette période de confinement. "Je suis complètement démuni depuis que je ne peux plus manger mes sushis", explique le chanteur qui poste sur Instagram une chanson par jour pour les confinés. "Quand l'humanité est dans la tempête, elle peut compter sur le poète", lance-t-il.

Tous les dimanches, de 11h30 à 12h, on retrouve Philippe Bouvard et son rendez-vous incontournable avec l'actualité dans son émission culte, Allo, Ici Bouvard. "Nous sommes là pour aider les auditeurs", explique l'animateur. "La semaine prochaine, nous parlerons du déconfinement, avec une sélection des meilleures cures thermales où envoyer sa bonne femme pour avoir enfin la maison pour nous tout seul", ajoute-t-il.